Sivas'ta camilerde koronavirüs önlemi DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararına Sivas'ta halkın uyduğu görüldü.

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararına Sivas'ta halkın uyduğu görüldü. Camilere namaz için giden olmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle cuma namazlarına ara verilmesi kararının ardından Sivas'ta vatandaşlar evinde kalarak camiye gitmedi. Daha önce cemaatin doldurduğu camiler, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında boş kaldı. Polis ekipleri namaz saatinde kentin simgelerinden Ulu Cami'nin giriş kapılarında güvenlik önlemi aldı. Öğle ezanının okunmasının ardından Ulu Cami müezzini hoparlörden vatandaşlara, namazlarını evde kılmaları konusunda uyarıda bulunarak, salgın hastalıktan kurtulmak için dua edilmesi çağrısı yaptı. Cemaat de bu uyarıları dikkate alarak camilere gelmedi.

Kaynak: DHA