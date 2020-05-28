Sivas'ta camilerde cuma namazı hazırlığı Sivas'ta camilerde cuma namazı hazırlığıSİVAS'ta camilerde ibadetin yeniden başlaması öncesi cuma namazı kılınacak cami ve bahçeler Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Sivas'ta camilerde cuma namazı hazırlığı

SİVAS'ta camilerde ibadetin yeniden başlaması öncesi cuma namazı kılınacak cami ve bahçeler Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam eden camileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sivas Belediyesi ekipleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlere kapatılan ve 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde cami bahçelerinde eda edilecek olan ilk cuma namazı öncesi çalışmalara başladı. Sivas genelinde belirlenen cuma namazı kılınacak 110 camide ve çevresindeki park ve bahçelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca caminin içerisinde bulunan halılar da yıkandı. Cami avluları ise tazyikli suyla yıkanarak temizlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise cami bahçelerinde ve çevresinde uygun görülen parklarda vatandaşların cuma namazlarını eda edebilmeleri için çim biçme işlemleri ve ağaç budama işlerini yaparken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de camiler ile park ve bahçelerde dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

'110 CAMİDE CUMA NAMAZI KILINACAK'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Keziban Hatun Camisi'ndeki dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Caminin bahçesini gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bilgin "Genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Bu kapsamda Sivas genelinde 110 camimizde yarın cuma namazımızı eda edeceğiz. Onun için Belediye ekiplerimizle birlikte belirlenen camilerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak şehrimizi özlediğimiz cuma namazımıza hazırlıyoruz. İnşallah uzun zaman sonra eda edeceğimiz cuma namazı için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz yaklaşık 3-4 gündür yoğun mesai harcıyorlar. Camilerimizin içi de avluları da temizleniyor, dezenfekte ediliyor hatta bazı camilerimizin yanında bulunan park ve bahçeleri de dezenfekte ediyoruz, temizliyoruz. Ben bu süreçte emeği geçen, Sivas'ımızı uzun bir aradan sonra kılacağımız cuma namazına hazırlayan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ancak yarın kılınacak cuma namazı için Sivaslı hemşehrilerimizden bazı istirhamlarda bulunmak istiyoruz. Maskemizi takmayı kesinlikle ihmal etmeyelim, sosyal mesafemizi muhafaza ederek, abdestlerimizi evlerimizde alarak, seccadelerimizi yanımızda getirerek cuma namazımızı eda edelim" dedi.

Kaynak: DHA