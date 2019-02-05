Sivas'ta 'Camide Ol'mak Projesi Hayata Geçti

Sivas Valiliği'nin çocuklar ve gençlerle sabah namazının huzuru ile camilerde günü karşılamak,akşam buluşmalarında ise vatandaşlar ve cami cemaati ile günü uğurlamak amacıyla hazırladığı 'Camide Ol'mak' projesi hayata geçti.

Hazırlanan projenin ilki Yeni Mahalle'deki Karainci Cami'nde gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan, Karainci Cami Derneği Gençlik Kollarınca düzenlenen sabah namazı programına katılarak; çocuklar, gençler ve mahalle halkı ile bir araya geldi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un vaazı ile başlayan program, sabah namazının kılınması ile devam etti. Namazın ardından çocukları kutlayan Vali Ayhan, cemaat ile bir araya gelerek sohbet etti. İl Müftülüğünün çorba ikram ettiği programda çocuklara çeşitli nasihatlerde bulunan Vali Salih Ayhan, çocukların ve gençlerin camiye severek gelmeleri için ailelere, büyüklere ve cami imamlarına büyük görevler düştüğünü hatırlattı. Öğrencilerin camiye ve okula koşarak gelmesinin önemine vurgu yapan Vali Ayhan,"Bizim çocukluğumuz, mabedin ve mektebin gölgesinde geçerdi. Zamanla bazı değerlerimizden maalesef uzaklaştık, camilerimize yabancılaştık veya kötü niyetli insanlar tarafından, gruplar tarafından uzaklaştırıldık." dedi.

Çocukları, gençleri camilerde görmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Ayhan,"Bir tek çocuğumuzu bile heba edemeyiz. Okullarımızda eğitim ne kadar mühimse, buralarda ki manevi eğitimde o kadar önemli. İnşallah buradaki görüntü bütün camilerimize örnek olacak. Bu tabloyu görünce heyecanlanmamak mümkün değil. Camiler sadece ibadet yapılan yerler değil, hayata dair her şeyi öğreneceğimiz yerlerdir. Burası sizler için ilham, yaşam kaynağıdır. Toplumda en etkili ve en büyük sivil toplum kuruluşları camilerdir. Burası sizlerin mekanı olsun, mümkün oldukça buralarda bulunun, hem ibadet anlamında hem de bu mekanları güzelleştirmek anlamında üzerinize düşeni yapın. 'Camide Ol'mak projesini bizlerde yakından takip edeceğiz. Tecrübeli ve kendini iyi eğitmiş din görevlilerimizle, müftülüğümüzle çocuklarımızı camide olduracağız, camide olgunlaştıracağız inşallah." diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA