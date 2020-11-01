Sivas'ta çaldıkları 44 koyunu Malatya'da satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta çaldıkları 44 koyunu Malatya'da satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Sivas'ta çaldıkları 44 koyunu Malatya'da satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Merkeze bağlı Kervansaray köyünde yaşayan H.Y. (45) jandarmaya müracat ederek 44 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çalınan koyunların Malatya'nın Yazıhan ilçesine götürüldüğünü belirledi.
Bilgi verilmesi üzerine harekete geçen Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çaldıkları koyunları satmaya çalışan şüpheliler A.G. (31) ve A.G'yi (16) gözaltına aldı.
Sivas'a getirilen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkardıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer