Sivas'ta çakar lambalı araç sürücüsüne para cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta çakar lambalı araç sürücüsüne para cezası

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta çakar lambalı araç sürücüsüne para cezası

Sivas'ta ışıklı ikaz lambası (çakar tertibatı) olan araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta ışıklı ikaz lambası (çakar tertibatı) olan araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentte bir araçta çakar lambası olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, il merkezinde durdukları araçta inceleme yaptı.

Polis kullanımı yasaklı olan sistemin bulunduğu araca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince bin 339 lira cezai işlem uyguladı.

4 çocuğa cinsel istismarda bulunan belletmen 33 yıl ceza aldı

4 çocuğa cinsel istismarda bulunan belletmen 33 yıl ceza aldı

 BAHÇELİEVLER D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK TAMAMEN DURDU

BAHÇELİEVLER D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK TAMAMEN DURDU

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title