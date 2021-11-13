Sivas'ta çakar lambalı araç sürücüsüne para cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta ışıklı ikaz lambası (çakar tertibatı) olan araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentte bir araçta çakar lambası olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, il merkezinde durdukları araçta inceleme yaptı.

Polis kullanımı yasaklı olan sistemin bulunduğu araca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince bin 339 lira cezai işlem uyguladı.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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