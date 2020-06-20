Sivas'ta cadde ve sokaklarda sınav sessizliği Sivas'ta cadde ve sokaklarda sınav sessizliğiSİVAS'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı nedeniyle gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sivas'ta cadde ve sokaklarda sınav sessizliği

SİVAS'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı nedeniyle gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen LGS nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavın başladığı saat 09.30 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sınavın başlamasıyla birlikte başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sivas'ta kentin en işlek bölgeleri olan Atatürk Caddesi ile İnönü Bulvarı boş kaldı. Kısıtlamayla sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda polis ekipleri ve belediye çalışanları yer alırken, trafikte ise sadece özel halk otobüslerinin hareket ettiği görüldü.

Kaynak: DHA