Sivas'ta cadde ve sokaklarda koronavirüs sessizliği
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Cumhuriyet Meydanı, Sivas, Güncel

Sivas'ta cadde ve sokaklarda koronavirüs sessizliği

Sivas'ta vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.

18.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:10
Sivas'ta cadde ve sokaklarda koronavirüs sessizliği

Sivas'ta vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.

Cumhuriyet Meydanı, Sivas 15 Temmuz Şehitler Meydanı, İstasyon, Atatürk ve Hikmet Işık caddeleri en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Alınan tedbirler ve uyarılar sayesinde evde kalan vatandaşlar, ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun, market ve pazar yerlerinde maske takma kuralına uyduğu görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler ise kentin ana cadde ve sokaklarında devriye görevlerini sürdürerek vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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