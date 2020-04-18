Sivas'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü Sivas'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründüSİVAS'ta koronavirüs nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyulmasıyla kent sessizliğe büründü.

Sivas'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

SİVAS'ta koronavirüs nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyulmasıyla kent sessizliğe büründü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yeni tip koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla yapılan 'evde kal' çağrısı Sivas'ta karşılık buluyor. 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Sivas'ta da cadde ve sokaklar boş kaldı. Tarihi Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, İnönü Bulvarı gibi insan yoğunluğun fazla olduğu bölgeler 'Evde kal' çağrısıyla sessizliğe büründü. Kentin sabah saatlerindeki boş cadde ve sokakları drone ile de görüntülendi. Alınan tedbirlere uyanların sadece günlük ihtiyaçlarını temin etmek için dışarı çıktıkları gözlendi.

Kaynak: DHA