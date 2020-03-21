Sivas'ta cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmaları kapsamında, İstasyon, Atatürk, Hikmet Işık, Osman Paşa ve Saray Bosna Caddeleri'nde dezenfekte çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında asfalt alanlar itfaiye araçlarıyla yıkanırken kaldırımlar, aydınlatma direkleri, çöp kovaları ve dükkan girişleri ise ekipler tarafından ilaçlandı.

Yetkililer ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA