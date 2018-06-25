Sivas'ta cadde ve sokaklar göle döndü

SİVAS - Sivas'ta sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

Akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kılavuz Mahallesi Emirpaşa Caddesi üzeri sağanak yağışın ardından göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle bazı evleri de su bastığı öğrenildi. Sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.