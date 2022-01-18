Sivas'ta buzlu yolda kayan otobüs evin duvarına çarparak durdu
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta buzlu yolda kayarak kontrolden çıkan işçi servisinin çarptığı apartman dairesinde hasar oluştu.
SİVAS (AA) - Sivas'ta buzlu yolda kayarak kontrolden çıkan işçi servisinin çarptığı apartman dairesinde hasar oluştu.
A.K. yönetimdeki 58 TE 050 plakalı otobüs, Mevlana Mahallesi'nde buzlu yolda kayarak, bir apartmanın giriş katındaki Y.E'ye ait dairenin duvarına çarparak durabildi.
Kaza sonrası otobüste ve evde hasar oluştu.
AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri