Sivas'ta buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası
Sivas'ta buzlanma dolayısıyla meydana gelen trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu.
03.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:38
Sivas'ta buzlanma dolayısıyla meydana gelen trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir hafriyat kamyonundan yola su döküldü.
Soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanmada 4 araç kayarak çarpıştı.
Araçlarda hasar oluşurken, polis ekipleri yolda önlem aldı.
Belediye ekipleri de buzlu yolda tuzlama çalışması yaptı.
Kaynak: AA