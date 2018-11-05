Sivas'ta Burs Sonuçları Belli Oldu

Sivas Hizmet Vakfı tarafından lisans öğrencilerine yönelik üçüncü yılında da devam eden ve bu yıl ilk defa meslek lisesi öğrencilerine yönelik verilecek burs sonuçları belli oldu.

Sivas Hizmet Vakfı'nın farkındalık oluşturarak şehre eğitim başta olmak üzere hizmet anlamında örnek çalışmalara imza attığını söyleyen Vakıf Başkanı Vali Davut Gül,"Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor sloganıyla başlatılan ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla hayata geçen burs kampanyasının bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Ailesi Sivas'ta ikamet eden bin 500 lisans öğrencisine, aylık 150 TL olmak üzere 8 ay süre ile öğrenci başına toplamda bin 200 TL öğrenim yardımında bulunulacak" dedi.

Gül, bu yıl ayrıca gençlerin meslek sahibi olmasını desteklemek ve meslek liselerini teşvik amacıyla Sivas Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Sivas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12'inci sınıfta eğitim gören ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye de yıllık bin 200 TL burs ödeneceğini ifade etti.

Sivas merkez ve ilçelerden on-line olarak 10-30 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruların alındığını sözlerine ekleyen Gül, burs alanların değerlendirilmesinin başvuruda belirtilen kriterlere göre sistem üzerinden gerçekleştirildiği, şeffaflığın esas alındığı, burs alan öğrencilerin ve bağışta bulunan hayırseverlerin isimlerinin www.sivashizmetvakfi.org.tr sayfasında yayımlanacağını kaydetti.

Gül,"Kampanya kapsamında; ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları başta olmak üzere, gençlere öğrenimleri süresince bir nebze de olsa yardım ederek, öğrencilere sahip çıkıp başarılı olmalarına katkı sunmayı hedefledik. Görev süremiz boyunca kampanyaya destek veren geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize el birliği ile sahip çıkan hayırseverlerimize bütün Sivaslılar adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS