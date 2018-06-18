Sivas'ta Bulunan Şehzade Türbelerine Vefa

Sivas'taki Abdulvahabi Gazi Camisi'nde bulunan Şehzade Bayezit ve üç oğlunun türbelerinin yenilenen örtüleri, törenle sandukalara serildi.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas Abdulvahabi Gazi Camisi türbesinde medfun bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Bayezit ve oğulları Şehzade Osman, Şehzade Orhan ve Şehzade Abdullah'ın İstanbul'da yenilendi.

Türbe puşideleri, arife günü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla sandukalara örtüldü.



Sivas Halk Eğitim Merkezi ve İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün işbirliği ile yapılan puşideler, uzun araştırma, tasarım ve üretim aşamalarından geçerek 4 ayda tamamlandı.

Türbelerin üzerindeki mevcut örtülerin oldukça yıpranmış olması nedeniyle şehzadelerin tarihi hatıralarına vefa gösterme arzusuyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde Sivas ve İstanbul'daki iki kurum bir araya geldi. Sivas Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Muhittin Erol türbedeki sandukalarla ilgili tüm ayrıntıyı Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne iletti. Enstitü Müdür Yardımcısı İlkay Belibağlı'nın koordine ettiği puşide ekibi, önce yeni sanduka örtülerini tasarladı, ardından enstitünün hat öğretmeni Ömer Faruk Özoğul'un yazdığı hatlar nakış atölyesinde Maraş işi tekniği ile siyah kadife üzerine nakşedildi.