Sivas'ta bulunan araç sayısı 168 bin yaklaştı
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Sivas'ta bulunan araç sayısı 168 bin yaklaştı

Sivas'ta bulunan araç sayısı 168 bin yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta bulunan trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 167 bin 613 olarak açıklandı.

Sivas'ta bulunan trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 167 bin 613 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen verilere göre Sivas'ta bulunan trafiğe kayıtlı araç sayısı 167 bin 613 olarak açıklandı. Araçların 87 bin 677'sini otomobil, 33 bin 701'ini traktör, 27 bin 77'sini kamyonet, 7 bin 975'ini motosiklet, 6 bin 220'sini kamyon, 3 bin 156'sını minibüs, bin 260'ını otobüs, 547'sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

3 bin 832 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Nisan ayında 3 bin 832 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 535'ini otomobil, 67'sini minibüs, 18'ini otobüs, 594'ünü kamyonet, 121'ini kamyon, 79'unu motosiklet, 10'unu özel amaçlı araçlar, 408'ini de traktör oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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