Sivas'ta "Buğday Çalıştayı" Düzenlendi

Sivas'ta "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "I. Sivas Buğday Çalıştayı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyid Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Tarım sektöründeki son gelişmeler ve buğdayın geleceğinin masaya yatırıldığı programda konuşan Ayhan, Sivas'ta tarımda iyi bir noktada olunduğunu ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, bilimsel çalışmalar ve programlarla bilinçli bir üretimin gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

Sivas'ın çok geniş bir tarımsal potansiyeli olduğunu vurgulayan Ayhan, "Olağanüstü sulama imkanları ve teknolojik ekipmanlar var, ancak üretimimiz yeterli değil. Mevcudu arttırmak için gayret göstereceğiz. Sivas'ın birçok sahasında verimli çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Geleneksel yöntemlerden çıkıp, modern tekniklerle üretim yapacağız, verilen teşviklerden faydalanacağız. Üreticilerimizin ürünlerine güvenli pazar oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyid Yıldız ise Sivas tarımını geliştirmek ve çiftçilere önemli hizmetler sunmak için çalıştıklarını aktararak, "Sivas, tarım ve hayvancılıkta ekonomik olarak büyük bir etkiye sahiptir. İlimizde 8 milyon hektar alanda tarım yapılmaktadır, bu hektarın yüzde 45'ini hububat oluşturmaktadır." açıklamasında bulundu.

Çalıştayın son bölümünde ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin "Buğdayda Kalite" konulu sunumunu yaparak çiftçileri bilgilendirdi.

İki gün sürecek çalıştay ile buğdayın mevcut durumu, kalitesi, hububat ekim teknikleri, hububat hastalıkları gibi konularda alanında uzman kişiler ve akademisyenler katılımcılara bilgi verecek.

Kaynak: AA