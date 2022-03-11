Sivas'ta "Bozkırın Kadınları" konseri düzenlendi - Haberler

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Sivas'ta "Bozkırın Kadınları" konseri düzenlendi

AA - Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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Sivas'ta

Sivas'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk sanat müziği korosu "Bozkırın Kadınları" adlı konser verdi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk sanat müziği korosu "Bozkırın Kadınları" adlı konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde şef Servet Zeki Ersoy yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde nihavent, hüzzam, hicazkar makamlarında şarkılar seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser, ilgiyle izlendi.

Konser sonrası Vali Salih Ayhan, ses ve saz sanatçılarını kutlayarak, şef Servet Zeki Ersoy'a çiçek takdim etti.

Sivas'ta her alanda güzel faaliyetler sergilendiğini belirten Ayhan, "Bugün güzel bir program icra edildi. Keyifli bir akşam geçirdik. Sanatçı kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat

Turizm, Konser, Sivas, Türk, Kültür Sanat, Haberler

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