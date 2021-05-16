Sivas'ta boynuna ip dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı
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Sivas'ta boynuna ip dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta boynuna ip dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ta boynuna dolanan ip nedeniyle uçamayan kırlangıç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sivas'ta boynuna dolanan ip nedeniyle uçamayan kırlangıç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaleardı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında boynuna ip dolandığı için uçamayan kırlangıç gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri platform merdiven yardımıyla ulaştıkları çatıda, kırlangıcı boynundaki ipten kurtararak doğal yaşamına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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