Borusu patlayan çeşmenin buz tutan suyu ilginç görüntü oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borusu patlayan çeşmenin buz tutan suyu ilginç görüntü oluşturdu

25.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:22

Sivas'ta borusu patlayan çeşmeden akan su buz tuttu Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan çeşmenin su borusu patladı.

Sivas'ta borusu patlayan çeşmeden akan su buz tuttu

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan çeşmenin su borusu patladı.

Akan su, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle donarak çeşmeyi kapladı.

Buzla kaplı çeşme, ilginç görüntü oluşturdu.

Borusu patlayan çeşmenin buz tutan suyu ilginç görüntü oluşturdu
Borusu patlayan çeşmenin buz tutan suyu ilginç görüntü oluşturdu
Borusu patlayan çeşmenin buz tutan suyu ilginç görüntü oluşturdu
Borusu patlayan çeşmenin buz tutan suyu ilginç görüntü oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Aydemir Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Müge Anlı Sibel Can Serenay Sarıkaya
Spor Umut Bulut Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borusu patlayan çeşmenin buz tutan suyu ilginç görüntü oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:22:23. #1.16#
title