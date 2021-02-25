Borusu patlayan çeşmenin buz tutan suyu ilginç görüntü oluşturdu
25.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:22
Sivas'ta borusu patlayan çeşmeden akan su buz tuttu Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan çeşmenin su borusu patladı.
Sivas'ta borusu patlayan çeşmeden akan su buz tuttu
Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan çeşmenin su borusu patladı.
Akan su, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle donarak çeşmeyi kapladı.
Buzla kaplı çeşme, ilginç görüntü oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer