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Sivas'ta Bocce sporu tanıtıldı

- Sivas'ta Bocce sporu tanıtıldı Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, millet bahçesinde her hafta farklı bir branşı vatandaşlarla tanıştırıyor.

21.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:19

- Sivas'ta Bocce sporu tanıtıldı

SİVAS - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, millet bahçesinde her hafta farklı bir branşı vatandaşlarla tanıştırıyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni açılan millet bahçesinde hafta boyunca etkinlikler yapmaya devam ediyor. Uzman antrenörler nezaretinde spor yapmaya gelen vatandaşlara yardımcı olmak adına ısınma hareketleri ve antrenman destekleri veriliyor. Bu kapsamda halkın da yoğun katılımı ile Bocce sporu Sivas Gençlik ve Spor Bocce Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz tarafından vatandaşlara ve çocuklara anlatıldı. Daha sonra ise yapılan yarışmalarla katılımcılar kıyasıya mücadele etti.Tüm katılımcıların zevkli dakikalar geçirdiği millet bahçesindeki bocce etkinliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinliğe katılanlara tişört dağıtımıyla sona erdi.

Sivas'ta Bocce sporu tanıtıldı

Kaynak: İHA

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