Biyogaz tesisinin temeli atıldı
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Biyogaz tesisinin temeli atıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde biyogaz tesisinin temeli törenle atıldı.

11.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:33

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde biyogaz tesisinin temeli törenle atıldı.

Şarkışla canlı hayvan pazarı yakınlarındaki temel atma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, tesisin bir iş insanı tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapımının üstlenildiğini söyledi.

Sivas'ın güneş, hidroelektrik ve termik santral açısından zengin bir il olduğunu belirten Ayhan, "İlimiz yenilenebilir enerji kaynakları anlamında Türkiye'nin en zengin yerlerindendir." dedi.

Ayhan, Sivas'ın Türkiye enerji üretimine 5 milyar kilovatsaat katkı sağladığını dile getirerek, "Bu yüksek bir rakam. Üretilen enerjinin yaklaşık 1 milyar kilovatsaatini biz hem sanayide, hem konutta hem de aydınlatmakta kullanmaktayız. Dolayısıyla ülke ekonomisine Sivas'ımız saydığımız yenilenebilir enerji kaynakları anlamında beş veriyor bir alıyor ve ilimiz ülkemize büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

"Yerin altındaki ve üstündeki değerlere artık sahip olmaya başladık"

Enerji üretiminde Türkiye'nin son dönemlerde atılım içerisinde olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Güneşimiz var, rüzgar var, akarsularımız var, jeotermallerimiz var ama hep yıllardır baktık. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun çizdiği ufukla yerli ve milli anlayışla hem yerin altındaki hem de yerin üstündeki değerlere artık sahip çıkmaya başladık. Bilgiyi kendimiz üretiyoruz, ürettiğimiz bilgiyi endüstrileştirmede yine kendimiz kullanıyoruz. Birçok yenilenebilir enerji kaynaklarındaki imalatları da bu şekilde üretiyoruz."

SEHRA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ali Rıza Şahoğlu da yatırımın hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün Türkiye'mizde güneşimiz, rüzgarımız, akarsuyumuz, tarımımız var ve böyle tesisleri kurmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Törene, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile diğer ilgililer katıldı.

Biyogaz tesisinin temeli atıldı

Kaynak: AA

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