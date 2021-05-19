SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU
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SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayraklı bisiklet turu gerçekleştirildi.

SİVAS'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayraklı bisiklet turu gerçekleştirildi. Tura klasik otomobiller ve kentteki atlı spor kulüpleri de katıldı.

Kutlamalar kapsamında, ilk olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra Geleceğe pedal çeviriyoruz sloganı ile bisiklet turu gerçekleştirildi. Millet Bahçesi önünden başlayan bisiklet turu İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Bisiklet turunda ayrıca klasik otomobiller ve kentteki atlı spor kulüpleri de eşlik etti. Kutlamaya Vali Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erdoğan Tunç, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğe katılanlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Bisiklet korteji, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde sona erdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, hepimize kutlu olsun. Atatürk'ün gençlerimize armağanı olan bu günü koronavirüs gölgesinde idrak etmeye çalışıyoruz. Atamızın bu günü gençlere armağan etmesinin temel bir gayesi var ve bunu çok iyi anlamamız lazım. Gençlerimizle birlikte geçmişten aldığımız güç ve birikimle güçlü bir Türkiye için geleceğe pedal çevirdik. İnşallah Türkiye, geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünyada söz sahibi olacaktır ve olmaktadır. Bugün aynı zamanda genç Türkiye devletinin doğum günü olarak adlandırılan bir zamandır. Geçlerimizle pedal çevirerek kongre binamızın önüne kadar geldik. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı binadır. Bu günü sonlandırırken bütün vatandaşlarımızdan saat 19.19'da bayraklarla evlerini donatması ve İstiklal Marşını söylenmesini özellikle rica ediyorum. Geçmişte ecdadımızın fedakarlığını özümseyerek ve geleceğe umutla, hayallerle bakacağını düşünüyorum. Tüm Sivas halkının katılımlarını bekliyorum dedi.

SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU
SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU
SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU
SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU
SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU
SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU
SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU
SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU
SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU
SİVAS'TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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