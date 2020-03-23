Sivas'ta bir veteriner hekim, ineklerin karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran ürün...
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Sivas

Sivas'ta bir veteriner hekim, ineklerin karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran ürün...

Sivas'ta bir veteriner hekim, ineklerin karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran ürün geliştirdi Geliştirdiği ürünü 3 kıta da 20 ülkeye satıyorSivas'ta bir veteriner hekim inek ölümlerine neden karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran bir ürün geliştirdi.

23.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:38
Sivas'ta bir veteriner hekim, ineklerin karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran ürün...

Sivas'ta bir veteriner hekim, ineklerin karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran ürün geliştirdi

Geliştirdiği ürünü 3 kıta da 20 ülkeye satıyor

SİVAS -Sivas'ta bir veteriner hekim inek ölümlerine neden karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran bir ürün geliştirdi. Şimdi bu buluşu 3 kıtada 20 ülkeye satıyor.

Sivas'ta veteriner hekim olarak görev yapan 42 yaşındaki Burhan Pınarbaşı, inek ölümlerine neden karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran bir ürün geliştirdi. İş Geliştirme Merkezi bünyesinde kurduğu firması ile bu ürünün seri üretimine başladı. Pınarbaşı patentini aldığı, hayvanların midesinde biriken gazların tahliye edilmesinde kullanılan 'Şemsiye Trokar' ve hayvanların midelerinin yıkanmasında kullanılan 'Rumenotom Çemberi' isimli medikal ürünleri yurt dışına ihraç etmeye başladı. İnternet üzerinden satış yoluyla; Almanya, Hindistan, Amerika ve Meksika başta olmak üzere 3 kıtada 20 ülkeye ürünlerin satışını yapıyor.

Pınarbaşı buluşu ile hayvanların midelerinde dışa açılan delikler oluşturup işlem yaptıklarını belirten Pınarbaşı, işlem sonrası herhangi bir dikiş atma işleminin olmadığını ve yaranın kendiliğinden iyileştiğini belirtip "Geviş getiren hayvanlar genelde yabancı cisimler yiyorlar. Bu cisimler hayvanların midelerinde hazımsızlık ve beslenme hastalıkları gibi sıkıntılara neden oluyor. Bize bu durumlar şişkinlik ve yem yememe durumuyla geliyor. Biz genellikle ya hayvanın gazını alarak yada mide içerisindeki yabancı cisimleri çıkararak bu hastalıkları tedavi ediyoruz. İşlemimiz mide yıkama operasyonu. Bu amaçla bir ürün geliştirdik. Yaklaşık 18 ay süren AR-GE sonucunda hayvanın midesinde bir delik açarak hijyenik bir şekilde ameliyatını gerçekleştiren conta tabir ettiğimiz ürün ürettik. Bizim ürünümüzün özelliği içeride kalan lastiğin eriyebilir özellikte olması. Biz mideyi yıkadıktan sonra dikişe gerek kalmadan kapatıyoruz. İneklerin şişkinliğinin tedavi edilmesinde kullandığımız kilitli trokar mekanizması. Hayvanın midesini deldikten sonra bu şekilde şemsiye trokar mekanizmasıyla kilitliyoruz. Kilitlemenin ardından hayvanın gazı üst kısımda bulunan delikten tahliye oluyor. İstenirse bu mekanizme ile buradan içeriye ilaç, süt ve kamera göndermek mümkün. Bu ürünü kullandıktan sonra deriye herhangi bir dikiş atmaya gerek kalmaksızın hayvan üzerindeki delik 10 gün içerisinde kapanıyor. Şuan patentlerini aldığımız bu ürünlerimizi internet satış yoluyla 3 kıta 20 ülkeye ulaştırdık. Özellikle Almanya, Hindistan, Amerika, Meksika ve Meksika'dan güzel talepler geliyor" dedi.

Sivas'ta bir veteriner hekim, ineklerin karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran ürün...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sivas'ta bir veteriner hekim, ineklerin karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran ürün...

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