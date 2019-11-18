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Sivas'ta bir taraftara seyirden men cezası uygulandı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ligde İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada bıçak ile stadyuma giren bir taraftara spor seyrinden men koruma tedbiri uygulandı.

18.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:56
Sivas'ta bir taraftara seyirden men cezası uygulandı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ligde İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada bıçak ile stadyuma giren bir taraftara spor seyrinden men koruma tedbiri uygulandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ligin 11. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakaya sustalı tabir edilen bıçakla giren ve ismi açıklanmayan bir taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hakkında adli soruşturma başlatılan taraftar " Seyrinden Men Koruma Tedbiri" uygulandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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