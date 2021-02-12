Sivas'ta bir köye koronavirüs karantinası

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yıldızeli ilçesine bağlı 80 hane ve 230 nüfuslu Topulyurt köyünde koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karantina uygulanmasına karar verdi. Kararla Topulyurt köyü bugün saat 18.00 itibariyle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara 10 gün boyunca kapatılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı