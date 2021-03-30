Sivas'ta bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Köydeki sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın bugün itibariyle sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer