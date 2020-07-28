Sivas'ta bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Akören köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Akören köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Akören köyünde bir süredir karantina uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, köydeki karantinanın bugün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA