Sivas'ta bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Akören köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
28.07.2020 20:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:50
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Akören köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Akören köyünde bir süredir karantina uygulandığı aktarıldı.
Açıklamada, köydeki karantinanın bugün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
Kaynak: AA