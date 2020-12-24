Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
24.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:28
Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla ilçeye bağlı Gökdere köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya