Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

16.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:40
Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Bir köyde karantina başlatıldı
Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Bir köyde karantina başlatıldı
Köydeki kaya düşme tehlikesi ortadan kaldırıldı
Köydeki kaya düşme tehlikesi ortadan kaldırıldı
Besni'de bir köy karantinaya alındı
Besni'de bir köy karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Nilgün Belgün Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Pierre Webo Abdullah Avcı Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:43:03. #1.14#
title