Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
16.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:40
Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya