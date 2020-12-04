Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
04.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:11
Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, köyde sosyal izolasyonun sağlandığı ve karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya