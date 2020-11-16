Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

16.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:58
Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Aksu köyünün 2 Kasım'da karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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