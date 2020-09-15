Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina tedbirleri sona erdirildi.

Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
15.09.2020 18:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:26

Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina tedbirleri sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaynarca köyünde Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla karantina tedbirleri alındığı anımsatıldı.

Köyde sosyal izolasyonun sağlandığının vurgulandığı açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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