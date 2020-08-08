Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşlarımızı tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere karantina altına alınan Aşağıçakmak köyünde uygulanan karantina kaldırılmıştır." denildi.

Kent genelinde 7 köyde ve 1 mahallede karantina devam ediyor.

Kaynak: AA