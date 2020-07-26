Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
26.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:51
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Geynik köyünde bir süredir karantina uygulandığı aktarıldı.
Açıklamada, köydeki karantinanın bugün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
Kaynak: AA