Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Geynik köyünde bir süredir karantina uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, köydeki karantinanın bugün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA