Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gühertaş köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
23.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:29
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gühertaş köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının, yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Gühertaş köyünün 11 Temmuz'da karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, köydeki karantinanın bugün itibariyle sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
Kaynak: AA