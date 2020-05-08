Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
08.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:52
Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvat köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvat köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Sarısuvat köyünün 16 Nisan'da karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, köydeki karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
Kaynak: AA