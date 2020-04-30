Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yusufoğlan köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
30.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:18
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yusufoğlan köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Yusufoğlan köyünün 14 gün önce karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
Kaynak: AA