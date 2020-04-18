Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Akıncılar, Sivas, Güncel

Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

18.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:54
Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Akıncılar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Tayfun Delibaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 28 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Şenbağlar'da sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle saat 00.00'dan itibaren uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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