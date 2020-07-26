Sivas'ta bir köyde Covid-19 karantinası sona erdi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.
26.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:46
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yıldızeli ilçesi Geynik köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyonun sağlandığından 26.07.2020 (bugün) 23.59 itibarıyla karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(Serhat Yılmazer/İHA)
Kaynak: İHA