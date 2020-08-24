Sivas'ta bir köy ve mezrada Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Sivas'ta bir köy ve mezrada Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas'ta bir köy ve mezrada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Sivas'ta bir köy ve mezrada Kovid-19 karantinası kaldırıldı
24.08.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:19

Sivas'ta bir köy ve mezrada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğanşar ilçesi Yavşancık köyü ve Gürün ilçesi Karadoruk köyü Aşağıçatkara mezrasında uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından karantinanın kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kovid-19'a karşı tedbirin önemi vurgulanan açıklamada, İl Salgın Denetim Ekibinin esnafa ve vatandaşa uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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