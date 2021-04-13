Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla Üyük köyünde karantina kararı alındı.

Köye, giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer