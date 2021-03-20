Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

20.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:12
Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaptığı açıklamada, mart ayı başından itibaren uygulanan ilave tedbirlere rağmen ilçede vaka sayılarında büyük artış yaşandığına dikkati çekti.

İlçede son verilere göre 87 aktif vaka bulunduğunu belirten Aktan, şunları kaydetti:

"Bunlardan 13'ü hastanede, geri kalanları evde tedavi altındadır. Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararımızla Samankaya köyünde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulamasına geçilmiş, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu zorlu süreçte, can sağlığının her şeyden daha önemli olduğu anlayışıyla gerektiğinde karantina kararları alarak ilçemizde uygulayacağız, denetim faaliyetlerimizi de sıklıkla ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Aktan, kuralların ihlal edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin ivedilikle yapılacağını vurgulayarak, "Ayrıca kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından kurallara uymadığı, tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen vatandaşlarımıza gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Çağatay Ulusoy Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Bülent Uygun Gökhan Gönül Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 17:13:17. #1.15#
title