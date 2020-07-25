Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
25.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:27

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Aşağı Çakmak köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: AA

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