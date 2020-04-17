Sivas'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Sivas'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yıldızeli ilçesi Yusufoğlan köyünün, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina kararının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Sivas'ta daha önce karantinaya alınan 17 yerleşim yeri ve bir apartmanda süreç devam ediyor.

Kaynak: AA