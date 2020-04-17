Sivas'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Yıldızeli, Sivas, Güncel

Sivas'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

17.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:18
Sivas'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yıldızeli ilçesi Yusufoğlan köyünün, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina kararının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Sivas'ta daha önce karantinaya alınan 17 yerleşim yeri ve bir apartmanda süreç devam ediyor.

Kaynak: AA

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