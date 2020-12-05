Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

05.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:00
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Doğanşar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Avcıçayı köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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