Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
05.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:00
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Doğanşar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Avcıçayı köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya