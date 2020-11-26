Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

26.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:26
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ta bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ta bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Gülpınar köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Şeyma küplere bindi! Takipçisinin yorumuna hakaret ve küfürle cevap verdi
Şeyma küplere bindi! Takipçisinin yorumuna hakaret ve küfürle cevap verdi
Akıncı Üssü Davası'nda karar! Sivil imamlara ve Ankara'yı bombalayan pilotlara ceza yağdı
Akıncı Üssü Davası'nda karar! Sivil imamlara ve Ankara'yı bombalayan pilotlara ceza yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

İlgili Haberler

Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Çemişgezek'te 1 köy, karantinaya alındı
Çemişgezek'te 1 köy, karantinaya alındı
İki köy karantinaya alındı
İki köy karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cansu Dere Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Fatih Terim Samet Aybaba Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ölü Erkek Kasım Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta bir köy karantinaya alındı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 11:29:46. #1.15#
title