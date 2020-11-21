Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

21.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:26
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bostancık köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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