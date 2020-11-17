Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
17.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:14
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kızılelma köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer