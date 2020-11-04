Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Yellice köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Yellice köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda bu geceden itibaren Yellice köyünde karantina uygulanacak. 14 gün boyunca köyün giriş çıkışları kapalı tutulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin