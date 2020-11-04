Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

04.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:33
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Yellice köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Yellice köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda bu geceden itibaren Yellice köyünde karantina uygulanacak. 14 gün boyunca köyün giriş çıkışları kapalı tutulacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

İlgili Haberler

Son dakika haber! Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Son dakika haber! Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Dere yatağına düşüp, yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı - HaberlerMSB: "Şemdinli'de etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi" - Haberler- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı - HaberlerIsparta'da maske kuralına uymayan bin 235 kişiye 1 milyon 111 bin lira ceza - HaberlerSon dakika haberleri... 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı - HaberlerAvusturya'daki terör saldırısına yönelik yeni bilgiler paylaşıldı - HaberlerSon dakika haberi... Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı - HaberlerBakan Çavuşoğlu, 'Trump mı, Biden mı?' sorusuna böyle yanıt verdi - HaberlerSon dakika haber | Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu - HaberlerSon dakika haber! Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (2) - HaberlerSon dakika haberleri! - Polonya'da korona virüs tedbirleri sıkılaştırıldı- Başbakan Morawiecki: - "Ulusal çapta karantina ilanına bir adım kaldı" - HaberlerEnkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın babası: Binada çimento kullanılmamış - HaberlerSon Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2391 yeni hasta tespit edildi - HaberlerArka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor - Magazin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Danla Bilic Aleyna Tilki Burak Özçivit
Spor Ali Koç Samatta Erol Bulut Fatih Terim Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta bir köy karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 20:33:40. #1.14#
title