Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

04.11.2020 19:50 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:54
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Kangal ilçesi Yellice köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Sivas'ın Kangal ilçesi Yellice köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak, vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Kangal ilçesi Yellice köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığını bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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